Во сколько обойдется пасхальный стол россиянам - исследование

Для составления рейтинга сравнили цены на яйца, а также на продукты для приготовления твороженной пасхи и кулича.

Дороже всего приготовление блюд для праздничного стола обойдется жителям Чукотки. В 2017 году им придется заплатить 1 тыс. 071 рубль 11 копеек за необходимые ингредиенты к Пасхе, сообщает за необходимые ингредиенты к Пасхе, сообщает Росбалт





На втором месте Чукотская область и Камчатский край, где сборы пасхального стола составят 915 рублей 31 копейку. В Ямало-Ненецком автономном округе праздничный стол обойдется в 901 рубль 60 копеек, а в Магаданской области — в 897 рублей 91 копейку. Немного доступнее праздничные угощения будут стоить для жителей Сахалинской области — 847 рублей 21 копейку.





Самая низкая стоимость праздничных угощений оказалась в Мордовия . Жители республики заплатят за праздничный стол 508 рублей 45 копеек. Затем идет Саратовская область, где за угощения к пасхе придется заплатить около 508 рублей 57 копеек. В Пензенской области праздничный стол обойдется в 510 рублей 93 копейки, а в Рязанской области — 512 рублей 25 копеек.





Отметим, для составления рейтинга сравнили цены на яйца, а также на продукты для приготовления твороженной пасхи и кулича.



