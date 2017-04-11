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В Актюбинской области открыт Центр по вопросам религии среди молодежи

11 апреля 2017, 16:36

Религиозная ситуация в Мугалжарском районе остается стабильной.

В Мугалжарском районе Актюбинской области открыт Центр по вопросам религии среди молодежи. Об этом в ходе пресс-конференции в информационном центре «Ақтөбе ақпарат» сообщил аким района Ербол Данагулов.

По его словам, с целью переубеждения последователей, а также профилактики и предотвращения распространения нетрадиционных религиозных течений в Мугалжарском районе недавно был открыт Центр по вопросам религии среди молодежи и по связям с общественностью.

- Центр действует при отделе внутренней политики. Мы работаем над привлечением в учреждение хороших, профессиональных теологов. Неделю назад, по поручению акима области, я посетил университет «Нур-Мубарак» в Алматы, где обучаются 53 актюбинца. С ними были проведены переговоры, по результатам которых 2 студентов выпускного курса изъявили намерение в текущем году, после окончания обучения, приехать работать в наш Центр. Помимо теологов в Центре будут задействованы психологи и юристы - всего около 15 специалистов. Вернуть заблудших на правильный путь нелегко, но мы над этим работаем, и, уверен, достигнем намеченных целей, - сказал аким района, заявив о том, что поставлена задача вернуть в традиционный ислам не менее 20 последователей нетрадиционных течений до конца мая текущего года.

В целом, Ербол Данагулов подчеркнул, что религиозная ситуация в Мугалжарском районе остается стабильной.

Фото: strategy2050.kz


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