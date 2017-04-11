Силовики опровергли слухи о бомбе в египетском Танте

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что силы безопасности обнаружили и обезвредили взрывное устройство в городе Танта.

Источники в органах безопасности Египта опровергли появившиеся ранее слухи об обнаружении и обезвреживании взрывного устройства в городе Танта , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт египетской газеты "Аль-Ватан".





Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что силы безопасности обнаружили и обезвредили взрывное устройство в городе Танта, где в минувшее воскресенье был совершен теракт в церкви, в нем погибли более 30 и пострадали порядка 80 человек.





Фото: ria.ru







