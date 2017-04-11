Силовики опровергли слухи о бомбе в египетском Танте
11 апреля 2017, 16:45
Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что силы безопасности обнаружили и обезвредили взрывное устройство в городе Танта.
Источники в органах безопасности Египта опровергли появившиеся ранее слухи об обнаружении и обезвреживании взрывного устройства в городе Танта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт египетской газеты "Аль-Ватан".
Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что силы безопасности обнаружили и обезвредили взрывное устройство в городе Танта, где в минувшее воскресенье был совершен теракт в церкви, в нем погибли более 30 и пострадали порядка 80 человек.
Фото: ria.ru
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