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Новости за сегодня

Президент Грузии посетит Казахстан в конце июня

 

Казахстан уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с Грузией. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев во время церемонии вручения верительных грамот в Акорде послами ряда стран, среди которых был и посол Грузии Зураб Абашидзе, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге с Тбилиси по всем отраслям и на всех уровнях», - сказал Н.Назарбаев. По его словам, Грузия - один из основных партнеров Казахстана на Кавказе.

«В рамках предстоящего визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Астану надеюсь на обсуждение широкомасштабных вопросов и определение новых перспектив и направлений двустороннего взаимодействия», - добавил президент.

Как уточнил посол Грузии Зураб Абашидзе, решается вопрос о том, что Георгий Маргвелашвили посетит Астану 29-30 июня.

«Визит внесет дополнительный вклад в наши политические, торгово-экономические, инвестиционные, гуманитарно-культурные отношения», - отметил он.

Напомним, в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Главе государства. Верительные грамоты Главе государства вручили послы Королевства Марокко в РК Абделжалил Собри, Южно-Африканской Республики в РК Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, Объединенных Арабских Эмиратов в РК Мухаммед Ахмед Султан Иса Аль-Джабер, Королевства Саудовская Аравия в РК Захир бен Мутиш Аль-Анези, Малайзии в РК Дато Саид Мохамад Бакри бин Саид Абдул Рахман, Грузии в РК Зураб Абашидзе, Монголии в РК Лувсан Баттулга.

 

Ксения Давыдова

 

11 апреля 2017, 16:38
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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