Послы ряда стран вручили Назарбаеву верительные грамоты

Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил, что послы начинают свою деятельность в Казахстане в очень важный для страны период, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вы начинаете свою деятельность в Казахстане в очень важный для нашего государства период», - сказал Н.Назарбаев после церемонии вручения верительных грамот в Акорде.

При этом он рассказал об основных направлениях развития внешней, внутриполитической и экономической жизни страны.

«В январе я в Послании народу определил задачу обеспечения Третьей модернизации Казахстана. Все свои усилия мы направляем на построение новой модели экономического роста, обеспечивающую глобальную конкурентоспособность страны. Еще одним важным событием стало подписание мною 10 марта текущего года закона «О внесении изменений и дополнений в Конституции РК». В соответствии с последними поправками ряд полномочий президента передан другим ветвям власти. Непоколебимая гарантия структуры Конституции, суверенность и независимость страны еще более укрепились, я в этом уверен», - сказал президент.

Также он напомнил, что Казахстан с 1 января текущего года является непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Быть представителем от региона в авторитетном органе глобальной организации большая честь для Казахстана. Мы определили четыре приоритетных направления нашей деятельности в СБ ООН. Это ядерная, энергетическая, водная, продуктовая безопасность. Казахстан со своей стороны является инициатором и лидером глобального антиядерного движения», - указал Н. Назарбаев.

Глава государства сообщил, что в этом году 29 августа в Международный день борьбы против ядерных испытаний, в Астане запланировали проведение ряда важных международных мероприятий, в частности, юбилейную 60 сессию Пагуошского движения ученых по ядерному разоружению и торжественное мероприятие, посвященное открытию банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана.

При этом он добавил, что в этом году исполняется 25 лет с начала международных отношений РК с другими странами.

«Думаю, что в связи с этой датой наши государства должны организовать должные мероприятия и отметить их на высоком уровне. Надеюсь, что ваша деятельность в Астане будет направлена на дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими государства. От всего сердца поздравляю с официальным началом вашей дипломатической деятельности в Казахстане. Пусть дни, которые вы проведете в нашей стране, будут для вас и ваших семей благоприятными и комфортными», - заключил Н. Назарбаев.

В ходе церемонии верительные грамоты Главе государства вручили послы Королевства Марокко в РК Абделжалил Собри, Южно-Африканской Республики в РК Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, Объединенных Арабских Эмиратов в РК Мухаммед Ахмед Султан Иса Аль-Джабер, Королевства Саудовская Аравия в РК Захир бен Мутиш Аль-Анези, Малайзии в РК Дато Саид Мохамад Бакри бин Саид Абдул Рахман, Грузии в РК Зураб Абашидзе, Монголии в РК Лувсан Баттулга.

Ксения Давыдова