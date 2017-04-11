Семьи погибших в петербургском метро получили выплаты

Родственники 12 погибших при теракте в петербургском метро получили причитающиеся им выплаты. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков на заседании городского правительства

"Сегодня перечислили все источники (выплат - прим. ТАСС) на 12 погибших. Федеральные деньги тоже выплатили на погибших, они поступили", - сказал Ржаненков, не уточнив выплаты по пострадавшим. По словам чиновника, через консультации о получении выплат прошли более 80 человек.





Глава социального комитета пояснил, что выплаты, связанные с 13 погибшим, не произведены в связи с тем, что родственники не определились с наследователем данных средств. Он также сообщил, что накануне состоялись последние похороны всех 13 погибших. По словам Ржаненкова, горожане и бизнес активно откликнулся на произошедшее, на разных счетах собрано 24 млн рублей, которые будут использованы для решения тех проблем, на которые не могут быть использованы бюджетные средства. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил необходимость продолжить работу с пострадавшими, "особенно после их выхода из лечебных учреждений".





Ранее правительство Санкт-Петербурга выделило из резервного фонда 40,5 млн рублей на предоставление материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим в результате взрыва . Семьи погибших могут получить единовременно по 1 млн из городского и федерального бюджета, а также за счет средств ГУП "Петербургский метрополитен" - 2,025 млн рублей на одного погибшего. Кроме того, если погибший в момент теракта исполнял служебные обязанности, то его родственники могут получить 1 млн рублей от Фонда социального страхования РФ. Также федеральным бюджетом предусмотрена выплата на погребение погибшего в размере 18 тыс. рублей.





Пострадавшие в зависимости от степени тяжести из федерального бюджета могут получить от 200 до 400 тыс. рублей, из городского бюджета от 250 до 500 тыс. рублей, от метрополитена до 2 млн рублей. Как пояснили в комитете по соцполитике, решение о признании граждан потерпевшим принимает Следственный комитет РФ. После назначается судебно-медицинская экспертиза и определяется степень тяжести вреда здоровью.

Взрыв произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Как сообщил источник в правоохранительных органах, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 13 человек, пострадали более 50.



