Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Президенту РК подарили покрывало священной Каабы

11 апреля 2017, 17:06

Презент через посла передал король Саудовской Аравии.

Посол Саудовской Аравии в РК Захир бен Мутиш Аль-Анези после церемонии вручения верительных грамот Президенту РК Нурсултану Назарбаеву передал ему ценный подарок от короля Саудовской Аравии, передает корреспондент Zakon.kz.

«Для меня высокая честь встреча с президентом Казахстана. Я очень рад, что вручил верительную грамоту», - сказал посол журналистам во время выхода к прессе.

По его словам, также президент Казахстана «с радостью принял покрывало священной Каабы, которое ему отправил король Саудовской Аравии».

Напомним, сегодня в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Главе государства. Верительные грамоты Главе государства вручили послы Королевства Марокко в РК Абделжалил Собри, Южно-Африканской Республики в РК Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, Объединенных Арабских Эмиратов в РК Мухаммед Ахмед Султан Иса Аль-Джабер, Королевства Саудовская Аравия в РК Захир бен Мутиш Аль-Анези, Малайзии в РК Дато Саид Мохамад Бакри бин Саид Абдул Рахман, Грузии в РК Зураб Абашидзе, Монголии в РК Лувсан Баттулга.


Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: islam-today.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...