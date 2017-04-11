Президенту РК подарили покрывало священной Каабы

Посол Саудовской Аравии в РК Захир бен Мутиш Аль-Анези после церемонии вручения верительных грамот Президенту РК Нурсултану Назарбаеву передал ему ценный подарок от короля Саудовской Аравии , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Для меня высокая честь встреча с президентом Казахстана. Я очень рад, что вручил верительную грамоту», - сказал посол журналистам во время выхода к прессе.





По его словам, также президент Казахстана «с радостью принял покрывало священной Каабы, которое ему отправил король Саудовской Аравии».





Напомним, сегодня в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Главе государства. Верительные грамоты Главе государства вручили послы Королевства Марокко в РК Абделжалил Собри, Южно-Африканской Республики в РК Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, Объединенных Арабских Эмиратов в РК Мухаммед Ахмед Султан Иса Аль-Джабер, Королевства Саудовская Аравия в РК Захир бен Мутиш Аль-Анези, Малайзии в РК Дато Саид Мохамад Бакри бин Саид Абдул Рахман, Грузии в РК Зураб Абашидзе, Монголии в РК Лувсан Баттулга.









Автор: Ксения Давыдова, Астана