Президенту РК подарили покрывало священной Каабы
11 апреля 2017, 17:06
Презент через посла передал король Саудовской Аравии.
Посол Саудовской Аравии в РК Захир бен Мутиш Аль-Анези после церемонии вручения верительных грамот Президенту РК Нурсултану Назарбаеву передал ему ценный подарок от короля Саудовской Аравии, передает корреспондент Zakon.kz.
«Для меня высокая честь встреча с президентом Казахстана. Я очень рад, что вручил верительную грамоту», - сказал посол журналистам во время выхода к прессе.
По его словам, также президент Казахстана «с радостью принял покрывало священной Каабы, которое ему отправил король Саудовской Аравии».
Напомним, сегодня в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Главе государства. Верительные грамоты Главе государства вручили послы Королевства Марокко в РК Абделжалил Собри, Южно-Африканской Республики в РК Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, Объединенных Арабских Эмиратов в РК Мухаммед Ахмед Султан Иса Аль-Джабер, Королевства Саудовская Аравия в РК Захир бен Мутиш Аль-Анези, Малайзии в РК Дато Саид Мохамад Бакри бин Саид Абдул Рахман, Грузии в РК Зураб Абашидзе, Монголии в РК Лувсан Баттулга.
Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: islam-today.ru
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