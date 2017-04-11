ЕЭК ведет работу над формированием общей перестраховочной емкости на пространстве ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ведет работу над формированием общей перестраховочной емкости на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ее результатом станет снятие ограничений, связанных с заключением национальными страховщиками договоров перестрахования с перестраховщиками других стран Союза.

Представители ЕЭК заявили об этом на одиннадцатом заседании Межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Участниками заседания стали представители органов страхового надзора стран ЕАЭС, Исполнительного комитета СНГ, Финансово-банковского совета СНГ, профессиональных страховых ассоциаций государств-членов Межгосударственного координационного совета.

Обсуждались актуальные вопросы страховой деятельности, в том числе текущее положение дел в области страхового надзора и регулирования, вопросы стимулирования перестрахования, развития обязательного автострахования, практика электронного документооборота в сфере ОСАГО, возможности противодействия трансграничному мошенничеству, создание Глоссария страховых терминов государств-участников СНГ.

Одной из наиболее значимых тем стало предоставление перестраховщикам из стран СНГ возможностей, аналогичных тем, которые существуют для национальных компаний, работающих в этой сфере.

Как отметили представители ЕЭК, полное обеспечение недискриминационного доступа на страховые рынки для страховщиков стран Союза будет возможным после взаимного признания лицензий. Это является важнейшим условием функционирования общего финансового рынка.

Создание общей перестраховочной емкости Евразийского экономического союза позволит достичь синергетического эффекта, увеличить объем рынка перестрахования ЕАЭС и уменьшить размеры перестраховочной премии, направляемой из государств-членов перестраховщикам других стран.

Представители ЕЭК проинформировали членов Совета о текущей работе Комиссии в страховой сфере. ЕЭК разработала ряд документов - проект Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, План гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, ведет работу по подготовке Концепции формирования общего финансового рынка государств-членов ЕАЭС.

Соглашение о гармонизации определяет направления и порядок гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка. План гармонизации фактически станет «дорожной картой» по сближению норм и требований, предусмотренных национальным законодательством стран ЕАЭС в страховой и банковской сферах, на рынке ценных бумаг. Документ будет принят после подписания соглашения о гармонизации. Конкретные требования к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств-членов будут скорректированы таким образом, чтобы сохраняющиеся различия не препятствовали эффективному функционированию общего финансового рынка.

Принято решение о создании Рабочей группы по перестрахованию при Межгосударственном координационном совете. К компетенции рабочей группы будут относиться вопросы стимулирования развития рынка перестрахования и снятия барьеров при трансграничном перестраховании в ЕАЭС. Ее участниками станут представители Евразийской экономической комиссии и Финансово-банковского совета СНГ.