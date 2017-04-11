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В рейтинге самых несчастных стран мира третье место занимает Украина

11 апреля 2017, 17:15

Несчастнее украинцев только жители Южном Судане и Гаити.

Американский центр изучения общественного мнения - институт Гэллапа опубликовал список самых несчастных стран мира. Согласно представленному исследованию, Украина заняла третье место в рейтинге, сообщает russian.rt.com

«Украина занимает третье место среди самых несчастных стран мира. Так, 41% населения находится в бедственном положении. Это наивысший показатель, зафиксированный институтом Гэллапа среди стран бывшего СССР. На Украине преуспевает менее одного человека из десяти (9%)», — отмечается в документе.

Как утверждают исследователи, большинство украинцев (57%) считают, что их уровень жизни снижается, а более четверти граждан признались, что «были случаи, когда у них не хватало денег, чтобы купить еды для себя или своих семей».

По данным рейтинга, несчастнее украинцев только жители Южном Судане и Гаити.

Фото: riafan.ru

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