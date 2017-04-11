В рейтинге самых несчастных стран мира третье место занимает Украина

Американский центр изучения общественного мнения - институт Гэллапа опубликовал список самых несчастных стран мира. Согласно представленному исследованию, Украина заняла третье место в рейтинге , сообщает , сообщает russian.rt.com





«Украина занимает третье место среди самых несчастных стран мира. Так, 41% населения находится в бедственном положении. Это наивысший показатель, зафиксированный институтом Гэллапа среди стран бывшего СССР. На Украине преуспевает менее одного человека из десяти (9%)», — отмечается в документе.





Как утверждают исследователи, большинство украинцев (57%) считают, что их уровень жизни снижается, а более четверти граждан признались, что «были случаи, когда у них не хватало денег, чтобы купить еды для себя или своих семей».





По данным рейтинга, несчастнее украинцев только жители Южном Судане и Гаити.



