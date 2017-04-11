Единый медицинский портал для справок, жалоб и предложений заработал в Алматы

В настоящее время портал запущен в тестовом режиме.

По инициативе прокуратуры Алматы состоялось презентация единого медицинского портала «Алматы – медицинской город» («Almaty Medical City»), сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры города.





Как отмечают в ведомстве, цель этого универсального портала - обеспечить максимальный открытый доступ к информации в сфере медицины и оперативной обратной связи с пользователями медуслуг.





"Надо отметить, что последние годы в сфере здравоохранения достигнуты немалые результаты. Со стороны государства оказывается постоянная поддержка.

Ежегодно в нашем городе проходят до 5 тыс. сложнейших операций. Вместе с тем, следует признать и наличие определенных недостатков в системе медицины. Очень много жалоб поступают на действия врачей. Анализ этих обращений показывает их рост с каждым годом. В СМИ не редко освещаются недостатки в здравоохранении, многие из которых находят свое подтверждение" , - отмечают в прокуратуре.





Есть также и проблемы касательно осведомленности населения о медицинских услугах, особенно, бесплатных.





"Понятно, чем больше вопросов общества к нашей системе здравоохранения, тем чаще люди будут уезжать лечиться за границу, оставляя там немалые деньги. Поэтому, как правозащитный орган, в качестве эффективных мер нами предложено внедрить доступную всем гражданам информационную систему", - сообщили в надзорном органе.





Зачем это нужно.





Населению это дает:





* Возможность поиска необходимой медицинской организации или специалиста в организациях любой формы собственности (как государственной, так и частной);





* Возможность обратной связи – написать сообщение, отправить жалобу или предложение, написать отзыв, выставить рейтинг;





* Возможность ранжирования и выбора специалиста или медицинской организации по рейтингу (на основании рейтингов пользователей);





* Место для получения необходимой информации о системе здравоохранения;





Медицинской организации или специалисту:





* Возможность получать обратную связь от пациентов (в виде сообщений, отзывов, рейтингов, жалоб и предложений);





* Инструмент для повышения качества услуг (на основании обратной связи);





* Рейтинги будут ценным инструментом в конкурентной борьбе за клиентов в рамках ОСМС;





* Отзывы и рейтинги также могут являться инструментом управления персоналом (рекрутинг, управление качеством работы);





Уполномоченным гос органам:





* Каталог медицинских организаций (различных форм собственности) и специалистов;





* Просмотр и оценка рейтингов, принятие управленческих решений;





* Непосредственный доступ к жалобам и отзывам населения и возможность реагирования на них;





* Наличие информационного ресурса прямой гибридной коммуникации с населением является действенным инструментом профилактики правонарушений.





С помощью Портала, каждый будет знать, в какую поликлинику он должен обратиться, что ему положено бесплатно, какие виды лечения платные, порядок получения квоты на операцию и другую востребованную информацию.





"Мы помним, когда в социальных сетях выкладывались критические материалы в адрес работников медицины. В свою очередь акиматом моментально принимались меры по устранению того или иного нарушения. Однако, затруднительно охватить все сообщения соцсетях. Поэтому путем создания портала мы организуем такую площадку, где это будет работать системно. Тем самым, мы создадим возможность пациентам, сообщать о правонарушениях напрямую. Отзывы пациентов будут способствовать принятию быстрых и точных мер по устранению замечаний и других ошибок и недопущению их впредь", - считают в прокуратуре Алматы.





Иными словами, проект нацелен на установление в сфере здравоохранения города Алматы «народного контроля».



