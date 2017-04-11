Как живут казахстанские миллиардеры

Какое оно, самое дорогое жильё южной столицы, каким бывает и как часто встречается на рынке?

Квадратный метр жилья в Алматы может стоить порядка миллиона тенге. Об этом свидетельствуют рейтинги объектов, которые регулярно составляет редакция.

Какое оно, самое дорогое жильё южной столицы, каким бывает и как часто встречается на рынке?





Эксперты признались, что выделить одну категорию домов или квартир, подходящую под параметр «Самые дорогие», оказалось непросто. Объектов, стоимость которых превышает средний ценовой показатель, в базе достаточно.

Перебрав десятки тысяч предложений, « Крыша » остановилась на 1 % жилых зданий с рекордно высокой стоимостью.





Квартиры: хрусталь, дерево и вид на горы





В мегаполисе сейчас продаётся более 300 квартир, стоимость которых превышает 200 миллионов тенге, что условно соответствует 640 тысячам долларов. Доля таких объектов составляет чуть менее 1 % всех предложений.

Однако наибольший интерес для обозревателей представляли ещё более редкие апартаменты стоимостью от 500 миллионов тенге. Таковых в базе обнаружено чуть более 20. То есть на 1 700 выставленных на продажу квартир приходится всего одна с запредельной ценой.





Эксперты составили портрет люксового сегмента. Это квартира, расположенная в одном из ЖК Медеуского или Бостандыкского района. Дом оснащён всевозможными системами безопасности и находится за высоким ограждением на охраняемой территории. На ней, помимо шикарных цветников и сада, может находиться бассейн, футбольное поле и другие спортивно-развлекательные площадки. Как правило, это «город в городе» — со своим SPA-салоном, рестораном и даже автомойкой.













Нередко такие квартиры являются пентхаусами и расположены на нескольких уровнях. Интересная деталь — большинство элитных апартаментов отличает наличие огромной террасы зачастую с видом на горы. Количество комнат может быть разным, но всегда более пяти — 7, 8, 10 и даже 12. Общая площадь в редких случаях составляет менее 400 квадратных метров. В основном она варьируется в диапазоне 500–600 квадратов.













Следует ли говорить, что собственники ремонтировали и обставляли своё жильё по авторским проектам, судя по предоставленным фото, в основном в классическом стиле. Цвета, как правило, приглушённые и нейтральные: бежевый, коричневый, кремовый.

Натуральная мебель и паркет из дорогих сортов дерева, благородные материалы обивки стен, обтекаемые углы и детали обстановки, хрусталь, кожа, лепнина — то, что объединяет эти объекты.













Дома: бассейны, мрамор и полцарства в придачу





Поместья Алматы — это отдельная история. Условный порог — миллион долларов — оказался совсем непримечательным. Таких объектов порядка 6 %, это едва ли не каждый 20-й дом. Полумиллиардными объектами тоже никого не удивишь.

После детального изучения стоимости алматинских дворцов была определена категория «штучных» вариантов, в неё попали дома стоимостью от миллиарда тенге. Таких на рынке порядка 1 %.





Типичный миллиардер проживает в доме с 10–14 комнатами. Общая площадь варьируется от 800 до 1 500 квадратных метров. Участок может быть самым разным, но в среднем это 50 соток и более. На нём обязательно располагается бассейн и собственная сауна. Где-нибудь на территории имеется теннисный корт или мини-поле для гольфа. Ландшафтный дизайн, искусственные водоёмы, эксклюзивные насаждения — для жилья такого формата это не редкость. Уютные беседки для приготовления гриля во дворе и целые комплексы для проведения времени на свежем воздухе — стандартные опции для элитной недвижимости.













Подобные особняки окружают высокие заборы. За безопасностью следит круглосуточная охрана. Обслуживает резиденцию, естественно, многочисленный персонал, для которого предусмотрены отдельные постройки.

Стоит ли говорить, что свой райский уголок здесь организован и для автопарка.













Как и в случае с квартирами, центром роскоши является Медеуский район. Многие дома расположены в предгорье, и владелец обязательно подчёркивает преимущество — возможность дышать горным воздухом.

Относительно обстановки: здесь также преобладает классика. Огромные террасы, мраморные колонны, эксклюзивная мебель и изящные лестницы с коваными перилами, камины, лепнина, хрустальные люстры.













Иногда особняк оборудуют лифтом, особенно если там больше двух уровней.





Куда разнообразнее объекты выглядят снаружи. Формы и цвета встречаются совершенно разные, от угловатых и минималистичных построек близ Малой Алматинки до намёков на средневековую готику близ Аль-Фараби.

Здесь, впрочем, как и на вторичке, практикуется не только долларовый расчёт. Цена, переговоры, торг — всё привязано к инвалюте.





У элитных домов и квартир есть и другие общие признаки, например срок экспозиции, который, к слову, среди топовых вариантов зачастую затягивается на годы. По словам агентов некоторых продавцов, несмотря на скидки и торг, желающих приобрести такое жильё немного, хотя бы потому, что ближайшие конкуренты — настоящие европейские дворцы, виллы и резиденции.



