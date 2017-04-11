Земляне получили снимок облаков Юпитера с рекордно близкого расстояния
11 апреля 2017, 17:45
Яйцевидное пятно в левом нижем углу, где появляются небольшие темные участки, концентрирует вокруг себя вихри.
Межпланетный зонд NASA «Джуно» 27 марта пролетел вблизи поверхности Юпитера и сфотографировал облака газового гиганта на расстоянии всего в 12 700 км, сообщает "Моя планета".
Изображение подчеркивает особенность Юпитера: его атмосферные фронты, сталкиваясь друг с другом, образуют причудливые узоры на поверхности планеты. Призрачная синеватая полоса на правой половине изображения — это старинная буря, одна из немногих структур, заметных в широтах, где находится южный умеренный пояс Юпитера.
Яйцевидное пятно в левом нижем углу, где появляются небольшие темные участки, концентрирует вокруг себя вихри.
Фото: www.moya-planeta.ru
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