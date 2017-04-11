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Штормовое предупреждение объявлено в ВКО

11 апреля 2017, 17:49

На реках области возможны резкие подъёмы уровней воды.

Штормовое предупреждение объявлено в ВКО, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

По информации филиала РГП "Казгидромет" в связи с положительными температурами воздуха, обильным снеготаянием и ожидаемыми осадками в виде дождя, 12-14 апреля на реках ВКО, возможны резкие подъёмы уровней воды, при этом возможны разливы и подтопления.

Фото: arnapress.kz

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