Штормовое предупреждение объявлено в ВКО
11 апреля 2017, 17:49
На реках области возможны резкие подъёмы уровней воды.
Штормовое предупреждение объявлено в ВКО, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.
По информации филиала РГП "Казгидромет" в связи с положительными температурами воздуха, обильным снеготаянием и ожидаемыми осадками в виде дождя, 12-14 апреля на реках ВКО, возможны резкие подъёмы уровней воды, при этом возможны разливы и подтопления.
Фото: arnapress.kz
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