Несколько причин, почему Геннадий Головкин точно не проведет бой в Астане в июне

Очень долго длится история с проведением боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и британцем Билли Джо Сондерсом. Исторический поединок мог состояться в июне в Астане. Много было разговоров по этому поводу, и даже назывались определенные даты.





Однако сегодня, 11 апреля, появилась информация, что GGG отказался от этой затеи в пользу сентябрьской встречи с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом - Vesti.kz приводят несколько доводов в пользу того, что июнь действительно отменяется.





Кто помнит, приезд Сондерса в Астану был тесно связан с EXPO-2017. Ожидалось, что Головкин выйдет на казахстанский ринг в пользу выставки и во имя имиджа страны. По сути, миссию доверили лучшему кандидату. Он знаменит, его знает чуть ли не весь мир, и вряд ли бы Головкин подвел. Да и соперником был выбран не абы кто, а сам Сондерс, владеющий последним недостающим титулом WBO.





Не так давно было даже сложно представить, что историческое событие - объединение всех поясов в среднем весе - состоится именно в Казахстане. Но все шло как раз-таки к этому. Только вот вслед за уходящим временем испаряются и шансы на проведение боя. И, судя по всему, американский журналист Крис Мэнникс прав - в июне все внимание будет обращено только к матчу сборной Казахстана по футболу.





Тишина и неопределенность в EXPO-2017





Как только стало известно о том, что бой состоится в июне и в Астане (после победы над Джейкобсом), корреспонденты нашего портала связывались с организаторами и причастными к событию лицами. Но чего-то конкретного получить не удалось. Официально не были озвучены ни даты, ни условия, ни место проведения.





На первых порах это было логично. Все-таки начальная стадия возможных переговоров, много вопросов и проблем, которые необходимо уладить. Но закончился март, скоро половина апреля и ни одного конкретного официального заявления. Да, были некоторые комментарии, но они носили больше общий характер. К тому же в последнее время и вовсе нависла тишина над поединком.





Если бы все шло, как надо и как обещали, то проводить специальные акции начали бы уже в апреле. Как ни крути, поединок большой, к нам приезжает чемпион, борьба за все титулы в среднем весе. Это, повторимся, не Курцвейлов бить. Чтобы достойно организовать встречу, нужны многочисленные манипуляции не только во время переговоров.





При этом команда Геннадия Головкина заявила, что причина задержки исходит именно от казахстанской стороны.





Необходимо время на должную раскрутку, на организационные моменты и так далее. Если бы это все шло, допустим, втихую, то кто-нибудь уже давно проболтался бы. Да и вообще, движение было бы заметно. Но ни официальных подтверждений, ни слухов не было. И нынешнее безмолвие очень сильно настораживает.





К слову, команда GGG должна была приехать в Казахстан еще в конце прошлой недели, чтобы решить этот вопрос. Но не было никакой информации об их визите.





Нехватка времени на подготовку





Не исключено, что все-таки договаривались, все-таки планировали. Дыма без огня не бывает, потому нет-нет да появлялась информация. К тому же обнадеживал своей активностью в твиттере и сам Сондерс. Его высказывания действительно вселяли надежду, несмотря на его умение не соответствовать в итоге сказанному. Но его скриншот переписки с промоутером GGG Томом Леффлером успокоил: "Переговоры идут, заминка в условиях контракта". Собственно, это один из последних информационных твитов Билли Джо. Далее лишились и данного своеобразного поставщика "вбросов".





Постепенно отсеивались возможные даты проведения боя по разным причинам. В итоге наиболее оптимальной оказалось 10 июня. К ней склонялись и зарубежные журналисты, обладающие инсайдерской информацией. Да и вообще, буквально звезды сходились удачно. Но сейчас и 10 число можно будет "отмести".





Скрыть переговоры, движения и другие факты можно. Но вот подготовку к поединку из режима не выкинуть. Тут самое интересное. На тренировки нужно время. И любой важный бой требует усердной длительной работы сроком ни один месяц. Сколько требуется для высококлассного боксера недель?





Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал примерный срок.





"Основная подготовка к бою длится от восьми до 10 недель. Это вам скажет Фредди Роуч, Абель Санчес, Роберт Гарсия и так далее. Да, есть еще предварительная подготовка, но она зависит от того, насколько спортсмен отходил от режима в свободное время", - отмечает Стангрит.





Действительно. Подобная аксиома выдерживается многими именитыми боксерами. И сам Геннадий никогда не подходил к тренировочному процессу спустя рукава, даже если соперник реально никакой - например, Доминик Уэйд.





Так вот, 10 недель - это чуть больше двух месяцев, практически два с половиной. Вчера было 10 апреля - ровно два месяца до теоретического часа Х. И проблема в том, что не только подготовкой не пахнет, нет никакой информации о том, что бой будет. И если что-то намечалось на указанную выше дату, то теперь GGG просто не успеет подготовиться за оставшееся время, а значит, отпадает уже и 10-е. Еще один довод того, что июньский поединок реально отменен.





Травма Головкина





К тому же подлил масло в огонь промоутер Сондерса, сообщив о травме Головкина. Эта информация, к счастью, пока не подтвердилась, но и исключать этот факт не стоит. Возможно, подобная проблема повлияла на общее положение дел. И мотивы команды казахстанского боксера скрыть это вполне объяснимы.





Несколько настороженно выглядят одни из последних слов Абеля Санчеса насчет состояния чемпиона. Тренер GGG сообщил, что для его подопечного последний бой прошел тяжело, а сам боксер испытывал болевые ощущения.





Возможно, Головкин не стал рисковать скорым боем, чтобы полностью восстановиться. Тем более, на горизонте лавирует Альварес, к которому точно следует подойти во всеоружии.





Выводы: срыв мог произойти по различным причинам. Обвинять организаторов EXPO-2017 или Головкина не имеет смысла - неизвестны подробности и официальные причины. Но как бы то ни было, все указывает на то, в июне мы этот бой не увидим. И, возможно, данный поединок или против иного боксера этим летом в Казахстане не пройдет.





Практически все названные выше доводы наслаиваются друг друга и ведут к тому, что GGG в итоге сделал акцент на бой с Альваресом в сентябре. Ведь с его командой уже обсуждалась сентябрьская встреча. И, по сути, Головкин обладал одним шансом выступить в Казахстане - в июне. Июль и август отпадают автоматически из-за предварительного соглашения с "Канело" (читайте в статье про время подготовки). Теперь остается ждать официальных комментариев.



