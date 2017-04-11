Между Турцией и Сирией появилась 500-километровая стена
11 апреля 2017, 17:51
Так Турция намерена обезопаситься.
Турция построила 556 километров бетонной стены на границе с Сирией, передает Росбалт.
«В рамках проекта мер по обеспечению безопасности закончен отрезок строительства бетонной стены в 556 километров на границе с Сирией», — сообщило министерство обороны Турции в Twitter.
В январе турецкие СМИ сообщали, что Турция завершила работу по строительству бетонной стены протяженностью 330 километров вдоль границы с Сирией и Ираком.
По данным источника агентства Anadolu, благодаря предпринятым мерам безопасности, за последний год предотвращено 57186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 424 641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390 336 человек) — сирийцы.
Фото: © СС0
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