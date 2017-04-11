У алматинца конфискуют автомобиль за чужое преступление

Автовладелец в Алматы уже полгода скрывается от судебных исполнителей, которые хотят конфисковать его машину как орудие чужого преступления.

Владелец подержанной Toyota не намерен отдавать ее в доход государства, как предписано судом. Он скрывается от судебных исполнителей и пишет письма в прокуратуру и суды. Пока безрезультатно.

Когда Александр (имя изменено по его просьбе – прим. ред.) давал свой автомобиль знакомому "поездить на время", он даже не предполагал, во что его великодушный жест обернется. Транспортное средство суд признают орудием преступления и в приговоре убийце сделают оговорку: конфисковать машину в доход государства. Несмотря на то, что автомобиль этот чужой и принадлежит даже не Александру, который за рулем по доверенности, а его жене.

"Машину я дал знакомому еще в позапрошлом году, где-то в июле. Я покупал у него машину (другую – прим. ред.) в рассрочку. Выплатил, но как-то задержал с выплатой. Не ругались, просто он попросил машину поездить, пока без машины остался. Я ему дал. Он ездил месяцев 6-7 на ней, и тут я узнал, что машина стоит на штрафстоянке. Жене этого знакомого звоню, спрашиваю, что случилось. Она говорит: "У нас проблемы, его арестовали". Поехал в РУВД разбираться, узнал, что его подозревают в убийстве человека. В РУВД написал письмо, чтобы они мне машину выдали, и мне ее выдали. Написали расписку, что до окончания суда не продадим ее", — рассказывает Александр, но это только начало истории. До первого звонка судебного исполнителя прошло еще шесть-семь месяцев.

"Судебный исполнитель мне говорит: машина конфискована в доход государства как орудие преступления. Я машину, конечно, не отдал. Это моя машина. Я сказал, что пока все инстанции не пройду, не отдам. Если бы мне в РУВД заранее сказали, чтобы я явился в суд, я бы явился, требовал, чтобы мою машину оставили – какое это орудие преступления? На ней же не задавили человека! Он буквально километр проехал, просто перевез труп. Само преступление совершено на даче, где они (двое преступников – прим. ред.) задушили жертву", — возмущается собеседник.

Далее начался бег по инстанциям. Сначала Александр написал письмо в городскую прокуратуру, где ему посоветовали обратиться в межрайонный суд по уголовным делам, вынесшему приговор убийце. Там отказали. Тогда алматинец обратился в Верховный суд. Но с доводами не согласились и в Верховном. Приведем цитату из постановления об отказе передачи ходатайства для рассмотрения в кассационном порядке (фамилии сокращены – прим. ред.):

"Доводы ходатайства заинтересованного лица К. о неправильном разрешении судом судьбы вещественного доказательства – автомашины Тойота RAV-4… являются необоснованными. В соответствии с частью 1 статьей 118 УПК вещественными доказательствами признаются предметы, если есть основания полагать, что они служили орудиями уголовного правонарушения или сохранили на себе следы уголовного правонарушения или были объектами общественно опасного посягательства, а также деньги и иные ценности, предметы и документы, которые могут служить средствами к обнаружению уголовного правонарушения, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновного лица, либо опровержению его виновности или смягчению ответственности.

Судом достоверно установлен факт вывоза трупа Ш. на автомашине Тойота RAV-4… в связи с чем данное транспортное средство является орудием преступления… Таким образом, решение суда в части конфискации автомашины в доход государства является правомерным и основано на законе".

Все это время его супруге как владелице автомобиля постоянно поступали звонки и предписания от судебных исполнителей.

Адвокат нашего собеседника Максат Маратов объясняет, почему суд признал автомобиль орудием преступления.

"Органы уголовного преследования вменяли преступнику то, что он изначально планировал совершение убийства. Он готовил данный автомобиль, у него был изначальный умысел, и автомобиль является орудием преступления", — говорит Маратов. Адвокат приводит установленные в суде факты: в автомобиле преступники везли жертву на дачу, где учинили расправу. А потом на этой же машине перевезли тело, чтобы спрятать.

Правда, адвокат делает очень важную оговорку: еще год назад суд не стал бы выносить решение о конфискации чужого имущества. Причина – в нормативном постановлении, которое, к несчастью Александра, к моменту оглашения приговора утратило силу.

"До 25 ноября 2016 года действовало нормативное постановление Верховного суда о судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста. Но 25 ноября данное нормативное постановление признано утратившим силу. Вообще, чем это было вызвано – тем, что многие недобросовестные лица пытались законно конфискованное имущество вывести из описи имущества для конфискации в доход государства", — делится мнением Максат Маратов.

Теперь Александр и его адвокат намерены обратиться в Генеральную прокуратуру – обжаловать приговор они не имеют права, остается надеяться на прокурорский протест. Действует Александр на свой страх и риск, потому что не исполняет приговор суда сознательно, и ему грозит за это административная, а, может быть, уголовная ответственность.

Фото Sputnik / Сергей Ким, источник - Sputnik Казахстан.