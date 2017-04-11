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Телеведущая вдруг забыла, что она в прямом эфире

11 апреля 2017, 18:33

Ролик мгновенно стал хитом в социальных сетях, а ведущая после инцидента пропала с экрана.

Ведущая австралийского канала ABC Наташа Экселби попала в неловкую ситуацию, задумавшись и не заметив, как вышла в прямой эфир. Осознав, что произошло, журналистка открыла рот от ужаса и молча смотрела в камеру еще несколько секунд, пишет РИА Новости.

Как пишет The Independent, ролик мгновенно стал хитом в социальных сетях, а ведущая после инцидента пропала с экрана. Местные СМИ написали, что Экселби уволили, однако руководство ABC опровергло эту информацию. Как пояснил глава новостной службы канала Гавен Морис, оплошности допускают все, потому что ведущие — люди, а не роботы.

"Мы относимся к своим эфирам очень серьезно, но не требуем совершенства. Никто никогда не будет наказан за такую дурацкую ошибку", — добавил Моррис.

По данным The Guardian, ведущую все же отправили на курсы повышения квалификации и к прямым эфирам ее допустят только через некоторое время.


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