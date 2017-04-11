Утверждены правила реализации и отгрузки нефтепродуктов в Казахстане

Кроме того, утверждены технические требования к нефтеперерабатывающим заводам для организации системы сбора, обработки и передачи данных с контрольных приборов учета.

Управление государственных доходов по Бостандыкскому району города Алматы сообщает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20.07.2011 года №463- IVЗ Республики Казахстан (далее - Закон) предусмотрена реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка нефтепродуктов осуществляются с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные приборы учета: подпункт 1 для производителей нефтепродуктов вводится в действие с 1 января 2017 года, для оптовых поставщиков нефтепродуктов, импортеров, поставщиков нефти, автозаправочных станций - с 1 января 2018 года.

Под поставщиками нефти определяется реализация – с эстакад налива нефтепродуктов производственных объектов производителей нефтепродуктов, а также с резервуаров баз нефтепродуктов и (или) автозаправочных станций;

Обращаем ваше внимание, что к применению допускаются КПУ, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

Список зарегистрированных приборов в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, размещен на сайте РГП «КазИнМетр» htpp://kazinmetr.kz/si/.

При этом необходимо руководствоваться Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16.03.2016 года №126 «Об утверждении Правила и требования по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и заправочных станций (кроме заправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета».

Кроме того, сообщаем об утверждении «Технических требований к нефтеперерабатывающим заводам для организации системы сбора, обработки и передачи данных с контрольных приборов учета» утвержденным Председателем Правления АО «Национальные информационные технологии» от 23.09.2016 г.

Главный специалист ОАКН Койтанов Б.З.