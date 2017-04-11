Введены СНА на импорт алкогольной продукции
Сопроводительные накладные на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию оформляются в электронном виде.
Управление государственных доходов по Бостандыкскому району города Алматы сообщает, что при проведении операции по реализации (отпуску), перемещению, возврату, транспортировке этилового спирта и (или) алкогольной продукции в обязательном порядке оформляются сопроводительные накладные на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию (далее - СНА).
Порядок оформления, получения, выдачи, учета, хранения и представления СНА утвержден приказом Министра финансов РК от 19 января 2015 года № 35.
Настоящие Правила оформления и использования сопроводительных накладных на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию (далее-Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 4 Закона РК от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и (или) алкогольной продукции».
СНА оформляются в электронном виде посредством Интернет-ресурса (web-приложения) «Кабинет налогоплательщика» на государственном и (или) русском языках.
Программа размещается на Интернет-ресурсе (web-портале) государственного органа, осуществляющего реализационные и контрольные функции в области оборота этилового спирта и (или) алкогольной продукции и является доступной для налогоплательщика.
СНА представляются Получателями в электронном виде путем подтверждения получения СНА и этилового спирта и (или) алкогольной продукции или отклоняются в Программе в течение двадцати пяти календарных дней с даты оформления СНА.
Подтверждение СНА в Программе осуществляется после получения этилового спирта и (или) алкогольной продукции Получателем и при отсутствии расхождений с данными, отраженными в СНА.
При экспорте этилового спирта и (или) алкогольной продукции и реализации конечному потребителю подтверждение Получателем в Программе не требуется.
СНА оформленные с указанием неполных и (или) недостоверных данных, подлежат аннулированию Поставщиком в течение двух рабочих дней после даты оформления таких СНА.
С 01 января 2016 года введены СНА на импорт алкогольной продукции. Так, при импорте этилового спирта и (или) алкогольной продукции на территорию Республики Казахстан сопроводительные накладные на алкогольную продукцию (СНА) будут оформляться получателем:
- с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза – не позднее дня, следующего за днем выпуска товаров, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан;
- с территории государств-членов Евразийского экономического союза – не позднее даты ввоза на территорию Республики Казахстан.
При импорте этилового спирта и (или) алкогольной продукции СНА распечатывается в одном экземпляре на бумажном носителе, после чего получателем ставится подпись, с указанием даты фактического получения этилового спирта и (или) алкогольной продукции. При импорте СНА хранится у получателя.
Форма СНА остается без изменений, в графах, где должен заполнять поставщик, при импорте заполняется получателем.
Не допускается утеря и порча оригиналов СНА Поставщиками и Получателями.
За нарушение законодательства Республики Казахстан в области государственного регулирования производства и оборота отдельных видов этилового спирта и (или) алкогольной продукции предусмотрена ответственность ст. 282 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Главный специалист ОАКН Койтанов Б.З.
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