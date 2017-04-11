Введены СНА на импорт алкогольной продукции

Сопроводительные накладные на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию оформляются в электронном виде.

Управление государственных доходов по Бостандыкскому району города Алматы сообщает, что при проведении операции по реализации (отпуску), перемещению, возврату, транспортировке этилового спирта и (или) алкогольной продукции в обязательном порядке оформляются сопроводительные накладные на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию (далее - СНА).

Порядок оформления, получения, выдачи, учета, хранения и представления СНА утвержден приказом Министра финансов РК от 19 января 2015 года № 35.

Настоящие Правила оформления и использования сопроводительных накладных на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию (далее-Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 4 Закона РК от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и (или) алкогольной продукции».

СНА оформляются в электронном виде посредством Интернет-ресурса (web-приложения) «Кабинет налогоплательщика» на государственном и (или) русском языках.

Программа размещается на Интернет-ресурсе (web-портале) государственного органа, осуществляющего реализационные и контрольные функции в области оборота этилового спирта и (или) алкогольной продукции и является доступной для налогоплательщика.

СНА представляются Получателями в электронном виде путем подтверждения получения СНА и этилового спирта и (или) алкогольной продукции или отклоняются в Программе в течение двадцати пяти календарных дней с даты оформления СНА.

Подтверждение СНА в Программе осуществляется после получения этилового спирта и (или) алкогольной продукции Получателем и при отсутствии расхождений с данными, отраженными в СНА.

При экспорте этилового спирта и (или) алкогольной продукции и реализации конечному потребителю подтверждение Получателем в Программе не требуется.

СНА оформленные с указанием неполных и (или) недостоверных данных, подлежат аннулированию Поставщиком в течение двух рабочих дней после даты оформления таких СНА.

С 01 января 2016 года введены СНА на импорт алкогольной продукции. Так, при импорте этилового спирта и (или) алкогольной продукции на территорию Республики Казахстан сопроводительные накладные на алкогольную продукцию (СНА) будут оформляться получателем:

- с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза – не позднее дня, следующего за днем выпуска товаров, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан;

- с территории государств-членов Евразийского экономического союза – не позднее даты ввоза на территорию Республики Казахстан.

При импорте этилового спирта и (или) алкогольной продукции СНА распечатывается в одном экземпляре на бумажном носителе, после чего получателем ставится подпись, с указанием даты фактического получения этилового спирта и (или) алкогольной продукции. При импорте СНА хранится у получателя.

Форма СНА остается без изменений, в графах, где должен заполнять поставщик, при импорте заполняется получателем.

Не допускается утеря и порча оригиналов СНА Поставщиками и Получателями.

За нарушение законодательства Республики Казахстан в области государственного регулирования производства и оборота отдельных видов этилового спирта и (или) алкогольной продукции предусмотрена ответственность ст. 282 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Главный специалист ОАКН Койтанов Б.З.