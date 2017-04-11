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В Алматинской области нашли пожилого мужчину, пропавшего без вести почти год назад

11 апреля 2017, 18:58

70-летний пенсионер числился пропавшим с лета 2016 года.

Полицейские Алматинской области разыскали 70-летнего жителя ст. Шамалган, числившегося пропавшим без вести с лета прошлого года, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию пресс-службы ДВД Алматинской области.

Как выяснилось, полиция организовала розыскные мероприятия лишь с середины марта текущего года после по обращению его родных в Карасайское РУВД. Ранее родственники пенсионера пытались вести самостоятельный его поиск, который не дал желаемых результатов.

По их показаниям, мужчина 1947 года рождения ранее неоднократно уходил из дома. С учетом привычек и пожилого возраста разыскиваемого, в ходе поисковых мероприятий полицейскими были проверены приюты, больницы, дома престарелых, различные реабилитационные центры, вокзалы, фермерские хозяйства и т.д.

«Мужчина был разыскан в одном из отдаленных крестьянских хозяйств Илийском района, где он на добровольной основе подрабатывал в качестве пастуха. Родственники проинформированы о его местонахождении, и сейчас аксакал, принявший решение вернуться домой, уже встретился с родными», - сообщили в областной полиции.

Фото с сайта avestnik.kz


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