В Алматинской области нашли пожилого мужчину, пропавшего без вести почти год назад

Полицейские Алматинской области разыскали 70-летнего жителя ст. Шамалган, числившегося пропавшим без вести с лета прошлого года, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию пресс-службы ДВД Алматинской области.

Как выяснилось, полиция организовала розыскные мероприятия лишь с середины марта текущего года после по обращению его родных в Карасайское РУВД. Ранее родственники пенсионера пытались вести самостоятельный его поиск, который не дал желаемых результатов.

По их показаниям, мужчина 1947 года рождения ранее неоднократно уходил из дома. С учетом привычек и пожилого возраста разыскиваемого, в ходе поисковых мероприятий полицейскими были проверены приюты, больницы, дома престарелых, различные реабилитационные центры, вокзалы, фермерские хозяйства и т.д.

«Мужчина был разыскан в одном из отдаленных крестьянских хозяйств Илийском района, где он на добровольной основе подрабатывал в качестве пастуха. Родственники проинформированы о его местонахождении, и сейчас аксакал, принявший решение вернуться домой, уже встретился с родными», - сообщили в областной полиции.

Фото с сайта avestnik.kz