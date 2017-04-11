Лукашенко раскритиковал агрессивную внешнюю политику США

Государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ракетные удары США по сирийским военным объектам. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера, данное заявление Лукашенко сделал во время общения с трудовым коллективом ОАО "Речицадрев" (Гомельская область).

"Я когда это узнал (о ракетных ударах — ред.), очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь… Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По данным пресс-службы, белорусский лидер обратил внимание, что Дональд Трамп был избран народом президентом США, однако политическая элита страны и парламент пытаются противостоять ему. В этих условиях американский лидер старается исполнять данные гражданам во время предвыборной кампании обещания, но реализацию этих инициатив всячески останавливают.

"Ему надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают"… И тогда, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что информация о произошедшем в Сирии противоречивая, а потому прежде, чем наносить ракетный удар, нужно было обстоятельно разобраться в ситуации.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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