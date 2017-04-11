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В Актау двое мужчин умерли в строительном вагончике

11 апреля 2017, 19:04

Инцидент произошел в 6 микрорайоне города.

В 6 микрорайоне Актау двое мужчин скончались в строительном вагончике. По факту смерти мужчин ведется досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области, пишет «Лада».

Погибшие, по сообщению пресс-службы ведомства, жители Актау 1959 и 1968 годов рождения. Что стало причиной смерти мужчин, установит следствие. По предварительной версии, они могли отравиться угарным газом.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

По информации из источника Lada.kz, мужчины находились в нетрезвом состоянии.

Фото Рашида Исмагилова


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