В Актау двое мужчин умерли в строительном вагончике

В 6 микрорайоне Актау двое мужчин скончались в строительном вагончике. По факту смерти мужчин ведется досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области, пишет «Лада».

Погибшие, по сообщению пресс-службы ведомства, жители Актау 1959 и 1968 годов рождения. Что стало причиной смерти мужчин, установит следствие. По предварительной версии, они могли отравиться угарным газом.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

По информации из источника Lada.kz, мужчины находились в нетрезвом состоянии.

Фото Рашида Исмагилова