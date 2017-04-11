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Новости за сегодня

В Женеве замминистра внутренних дел РК рассказал о соблюдении прав человека в Казахстане

 

В Женеве заместитель министра внутренних дел Берик Бисенкулов встретился с членом Комитета ООН по правам человека Коте Варджелашвили и директором Центра по гражданским и политическим правам Патриком Матзенбергом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба МВД РК.

На встрече был обсужден ход имплементации рекомендаций Комитета ООН по правам человека, данных по результатам рассмотрения второго периодического доклада Казахстана о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах.

Заместитель министра внутренних дел остановился на основных аспектах деятельности МВД по защите прав и законных интересов граждан и подтвердил приверженность к принципам соблюдения прав человека.

Он отметил, что в Казахстане места заключения свободно посещаются международными и правозащитными организациями. За 5 лет на треть сокращено количество отбывающих наказание в учреждениях, что позволило ликвидировать 8 учреждений с худшими условиями. Увеличены нормы питания и жилой площади, улучшено медицинское обслуживание осужденных, укреплен правопорядок в колониях. В семь раз сократилось количество жалоб на администрацию учреждений.

Принимавшие участие в мероприятии руководители Комитета уголовно-исполнительной системы, департаментов собственной безопасности, следствия и криминальной полиции МВД, проинформировали гостей о работе по защите прав граждан, предотвращению пыток в ходе раскрытия, расследования и содержания осужденных за преступления.

 

11 апреля 2017, 16:57
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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