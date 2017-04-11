В Талдыкоргане прошла акция по посадке деревьев

Как отметили организаторы мероприятия, всего на текущий год запланирована посадка 6 тысяч деревьев.

Сегодня в рамках программы "Талдыкорган – город-сад" жители города посадили более 4 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев, сообщает корреспондент Zakon.kz. В мероприятии, на которую откликнулись более восьми тысяч жителей Талдыкоргана, принял участие аким Алматинской области Амандык Баталов.

Как отметили организаторы мероприятия, всего на текущий год запланирована посадка 6 тысяч деревьев.

"В прошлом году мы запустили программу "Талдыкорган – город-сад". Как известно, Алматинская область является родиной яблони Сиверса, которая в свою очередь является прародительницей всех культурных сортов яблок. Сегодня в рамках акции усилиями жителей мы планируем посадить более 4 тысяч саженцев. Радует, что инициативу превратить город Талдыкорган в цветущий сад поддерживают и сами жители областного центра, которые принимает активное участие в посадке деревьев", - отметил руководитель отдела ЖКХ города Талдыкорган Нурлан Кыстаубаев.

Саженцы деревьев были посажены на новом сквере "Коктем" и на территории других аллей и парков города. Аким Алматинской области Амандык Баталов не только внес свой вклад на мероприятии, посадив несколько деревьев, но и потребовал от коммунальных служб должного ухода за флорой Талдыкоргана.



