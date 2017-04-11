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Евтушенко похоронили в Переделкино рядом с могилой Пастернака

11 апреля 2017, 19:44

На кладбище присутствовали только родные и близкие поэта, доступ для посторонних был закрыт.

Выдающийся поэт Евгений Евтушенко, скончавшийся 1 апреля, похоронен на кладбище в писательском поселке Переделкино, согласно его последней воле, рядом с могилой Бориса Пастернака. Об этом сообщает РИА Новости.

Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он проживал с семьей с 1991 года. В США прощание с поэтом прошло 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал последние четверть века.

Гражданская панихида, на которую пришли сотни людей, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры РФ Владимир Мединский, глава Роспечати Михаил Сеславинский, первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, прошла в Центральном доме литераторов во вторник.

На кладбище присутствовали только родные и близкие поэта, доступ для посторонних был закрыт.

Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.

Фото © РИА Новости. Кирилл Каллиников


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