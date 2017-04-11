Вопрос безопасности во время проведения ЭКСПО-2017 является приоритетом

Аскар Мамин провел выездное заседание Межведомственной комиссии (МВК)по обеспечению безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выставки ЭКСПО-2017.

Сегодня Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин провел выездное заседание Межведомственной комиссии (МВК)по обеспечению безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выставки ЭКСПО-2017, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

В ходе заседания руководители государственных органов, ответственные за обеспечение безопасности доложили о реализуемой работе.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, оперативного управления и решения возникающих вопросов принят комплекс мер, созданы оперативный Штаб и Рабочая группа из числа руководителей специальных, правоохранительных и иных государственных органов и организаций.

На территории ЭКСПО-2017 открыт Отдел полиции, вблизи от выставки – пожарная часть. За месяц до открытия выставки начнет функционировать Центр обеспечения безопасности.

Всего к охране общественного порядка будет привлечено более 9 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, входные группы выставочного комплекса оборудованы металлодетекторами, рентген-телевизионными установками, там же будут использованы системы видеоаналитики и распознавания лиц, а также фиксации посетителей.

Совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК уже проводится досмотр всех ввозимых на выставочный комплекс грузов и товаров с помощью мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.

Для визуального контроля и оперативного реагирования на объектах выставки установлено более 2 тыс. камер видеонаблюдения, которые выведены в Центр оперативного управления ДВД города Астаны.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 состоится в период с 10 июня-10 сентября 2017 года. Председатель Правления АО «НК «Астана Экспо – 2017» Ахметжан Есимов сообщил, что основные объекты ЭКСПО, такие как международный павильон сданы в эксплуатацию. 125 стран и 21 международная организация подтвердили свое участие на выставке. 88 стран уже приступили к работе, еще 13 стран приступят на текущей неделе.





Подводя итоги заседания Межведомственной комиссии, Первый заместитель Премьер-Министра А.Мамин подчеркнул, что ведется большая организационная и подготовительная работа по проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В то же время он отметил, что обеспечение безопасности участников и гостей выставки является основным приоритетом.

На территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 А.Мамин осмотрел службы по обеспечению безопасности и правопорядка.

Он посетил новую специализированную пожарную часть, Отдел полиции УВД района «Есиль», ознакомился с порядком досмотра транспортных средств в Логистическом центре, а также работой Центра обеспечения безопасности.

Фото с сайта primeminister.kz