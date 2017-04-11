ООН и Генпрокуратура РК подписали меморандум
Подписание произошло 11 апреля.
11 апреля в Вене был подписан Меморандум между Генеральной прокуратурой Казахстана и ООН, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Генеральный Прокурор Республики Казахстан Жакип Асанов посетил с визитом Австрию. Также в составе делегации был и.о. ректора Академии правоохранительных органов Наиль Ахметзакиров.
В ходе визита Жакип Асанов подписал Меморандум о взаимопонимании с заместителем Генерального Секретаря ООН Юрием Федотовым.
Отмечая значимость подписания соглашения, Ю.Федотов подчеркнул: «Это очень важное событие для нас, поскольку оно поможет государствам Центрально-Азиатского региона нарастить свой потенциал в борьбе с вызовами современному миру, безопасности и стабильности, которые проистекают от терроризма, насильственного экстремизма, транснациональной организованной преступности. Мы благодарны Казахстану за поддержку, будем вместе работать в этом направлении».
Что предполагает этот документ? На базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана создается Региональный хаб Это единая в Центральной Азии площадка, где сотрудники правоохранительных и специальных органов будут обучаться лучшим мировым практикам и передовым технологиям противодействия пяти глобальным угрозам:
1) экстремизм и терроризм;
2) незаконный оборот наркотиков и оружия;
3) торговля людьми:
4) киберпреступность;
5) коррупция.
Для обучения по этим пяти направлениям к нам будут приезжать лучшие преподаватели из-за рубежа.
Кроме того, создание Регионального хаба позволит проводить совместные исследования с правоохранительными органами стран Центральной Азии.
В ходе визита Генеральный Прокурор встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.
Жакип Асанов высоко оценил уровень взаимодействия Казахстана и ОБСЕ. Наша страна сотрудничает с Организацией по всем важнейшим аспектам укрепления международной безопасности, и прежде всего, в сфере борьбы с вызовами и угрозами современности, отметил он.
Собеседники обсудили основные направления сотрудничества в рамках создания Регионального хаба противодействия глобальным угрозам.
Подводя итоги встречи, руководитель ОБСЕ выразил готовность оказать содействие в продвижении проекта. «Нам необходимо объединить совместные усилия в борьбе с насильственным экстремизмом и терроризмом, наркобизнесом, коррупцией, отмыванием незаконных доходов. Поэтому инициатива Академии о создании хаба очень своевременна и актуальна. Эта идея со стороны ОБСЕ найдет полную поддержку. Для этого мы должны привлечь лучший опыт международного экспертного сообщества», - подчеркнул Л.Заньер.
В Вене Генрокурор также провел переговоры с ректором Международной антикоррупционной академии Мартином Крёйтнером.
Собеседники отметили общность целей и задач, стоящих перед двумя академиями, и выразили заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудничества.
Ж.Асанов также встретился со студентами-казахстанцами, обучающимися в вузах Австрии. Генпрокурор рассказал о проводимой работе в свете реализации институциональных реформ, мерах по модернизации прокуратуры и качественному обновлению кадрового состава, ответил на вопросы студентов.
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