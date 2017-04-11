Из зоопарка в Ираке спасли брошенных медведя и льва

Когда медведицу Лулу обнаружили в зоопарке в феврале, у нее была пневмония.

Единственные выжившие животные в зоопарке Мосула спасены из охваченного войной иракского города. Лев Симба и медведица Лула были обнаружены в частном зоопарке в феврале. Брошенные животные, покрытые грязью и экскрементами, продолжали жить в клетках, сообщает ВВС.

Международная благотворительная организация "Четыре лапы" пришла им на помощь, и в понедельник они были доставлены в Иорданию.

Почти шесть месяцев ожесточенных боев за Мосул между иракской армией и боевиками ИГ привели к большому количеству жертв среди мирного населения и вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома.





У благотворительной организации ушло несколько недель, чтобы получить необходимые разрешения у иракских властей

Зоопарк был практически полностью разрушен во время боев за восточную половину города ранее в этом году, и большинство животных - включая львицу, обезьян и кроликов - были убиты или умерли от города.

Ветеринар Амир Халил, который возглавлял миссию по спасению диких зверей, заявил, что Симба и Лула страдали от множества болезней, связанных с недоеданием и недостаточным уходом, когда он впервые увидел их в феврале.

Через несколько недель первая попытка вывезти животных не увенчалась успехом - грузовик со зверями был остановлен на контрольно-пропускном пункте.

Грузовик ждал девять дней, пока не были получены дополнительные разрешения. За это время у Симбы начались проблемы с легкими.

Халил пообещал, что теперь у животных начнется новая жизнь.