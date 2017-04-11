Дорогу в аэропорт Костаная затопили талые воды

В Костанае талые воды с полей затопили участок дороги под путепроводом сегодня. Легковой автомобиль в этом месте погружается в воду наполовину, а уровень воды у обочины дороги доходит до полуметра, передает ng.kz.

Примерно в 14 часов сюда экстренно вызвали технику и рабочих подрядных организаций - ТОО «АБЗ+» и ТОО «Вескор». В 14.30 сотрудники ГКП «Костанай-Су» откачивали воду из ливневой канализации, а сварщики соединяли трубопровод длиной 120 м для отвода воды. На месте дежурят представители акимата.

«Мы только недавно перекрыли этот проезд, сейчас там откачивают воду. Работа идет, аварийные бригады на месте. Думаю, что часа через два дорога будет открыта», — сообщил «НГ» в 14:00 заместитель акима Костаная Ерлан Теменов.

Пока затопление не устранят, транспорт направляют в объезд - через дорогу на автоЦОН. Но это правило не распространяется на машины, которые едут со стороны аэропорта. При нас несколько легковых автомобилей проехали на ул. Карбышева.

Ерлан Теменов сообщил, что для автобусов движение не перекрывали. Однако несколько автобусов маршрута № 3 отстаивались на кольце по ул. Карбышева.

Подтопило не только участок дороги под путепроводом, но и проезжую часть около остановки «Улица Карбышева». Ерлан Теменов рассказал, что там с 8:00 техника ГКП «Костанай-Су» откачивает воду.

Проезжающие по дороге машины оставляют после себя огромные волны, которые доходят до самой остановки. Люди с трудом пробираются по полузатопленному тротуару. Судя по запаху фекалий, талая вода переполнила канализацию.