Семь игроков "Реала" выступили против Роналду

11 апреля 2017, 21:31

Игроки считают, что португалец чересчур высокомерен и не всегда полностью выкладывается на поле.

Сразу семь футболистов мадридского "Реала" выступили против лидера клуба Криштиану Роналду. Игроки считают, что португалец чересчур высокомерен и не всегда полностью выкладывается на поле, пишет Вести.ру.

Согласно сообщению издания "Дон Балон", игроки "Реала" недовольны особым положением Роналду в команде. Они считают, что в коллективе не должно быть неприкасаемых и не мешало бы усадить португальца в запас. Приводятся и имена футболистов, выступивший против лидера — Гарет Бэйл, Альваро Мората, Марко Асенсио, Тони Кроос, Матео Ковачич, Лука Модрич и Лукас Васкес

Однако стоит заметить, что "Дон Балон" издается в Барселоне. В Мадриде опровергают факт конфликта внутри команды и не исключают вброс со стороны журнала накануне классико. Подобная публикация может подорвать сплоченность игроков "Реала" накануне важнейшего матча с "Барселоной".


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