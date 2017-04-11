Врачи забыли в пациенте обломок швабры

Власти индийского города Пуна расследуют гибель 37-летнего Джитендры Камбле, который попал в больницу после того, как сосед Субхаш Дамбале ударил мужчину ножом. Пострадавшего прооперировали, однако через несколько дней тот умер. Из жертвы поножовщины извлекли кусок швабры, сообщает Вести.ру со ссылкой на Mirror.

Мужчину выписали из больницы, а напавшего на него соседа задержали. Однако через несколько дней Джитендра Камбле умер. При вскрытии патологоанатом извлек из тела индийца кусок специальной хирургической швабры, которую часто используют при операциях.

Врачи не могут установить, от чего умер Камбле – от последствия ножевого ранения, или же от небрежности хирургов, забывших в животе пострадавшего свой инструмент. Сосед мужчины, который изначально был арестован за вооруженное нападение, а затем отпущен, в настоящий момент вновь задержан.

Ему предъявлено обвинение в убийстве. Истинную причину смерти 37-летнего жителя Пуны вскоре должен установить суд.