На Тайване запретили есть кошек и собак
В соответствии с новым законодательством на Тайване теперь запрещено забивать кошек и собак с целью употребления в пищу.
Внесенные 11 апреля местным парламентом в закон о защите животных поправки подразумевают наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет или штрафа в размере до 2 миллионов тайваньских долларов (65 тысяч долларов США) за умышленное нанесение вреда здоровью животных, в результате которого повреждаются их конечности, внутренние органы или наступает их смерть, сообщает Вести.ру со ссылкой на FocusTaiwan.tw.
Аналогичное наказание будет применяться и за умышленное убийство кошек, собак и других животных, охраняемых законом.
До внесения поправок, максимальным наказанием за такие действия было тюремное заключение на срок до года и штраф в размере миллиона тайваньских долларов.
Еще одна поправка запрещает продажу и потребление собачьего или кошачьего мяса, а также любых продуктов, при изготовлении которых использовалось мясо или другие части этих животных. Нарушители будут караться штрафом в размере до 250 тысяч тайваньских долларов (8 тысяч долларов США), а их имена и фотографии могут быть преданы гласности.
Владельцам автомобилей и мотоциклов также теперь запрещено водить животных на привязи, привязанной к транспортному средству. За это нарушение предусмотрен штраф до 15 тысяч новых тайваньских долларов (500 долларов США).
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