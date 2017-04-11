На Тайване запретили есть кошек и собак

В соответствии с новым законодательством на Тайване теперь запрещено забивать кошек и собак с целью употребления в пищу.

Внесенные 11 апреля местным парламентом в закон о защите животных поправки подразумевают наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет или штрафа в размере до 2 миллионов тайваньских долларов (65 тысяч долларов США) за умышленное нанесение вреда здоровью животных, в результате которого повреждаются их конечности, внутренние органы или наступает их смерть, сообщает Вести.ру со ссылкой на FocusTaiwan.tw.

Аналогичное наказание будет применяться и за умышленное убийство кошек, собак и других животных, охраняемых законом.

До внесения поправок, максимальным наказанием за такие действия было тюремное заключение на срок до года и штраф в размере миллиона тайваньских долларов.

Еще одна поправка запрещает продажу и потребление собачьего или кошачьего мяса, а также любых продуктов, при изготовлении которых использовалось мясо или другие части этих животных. Нарушители будут караться штрафом в размере до 250 тысяч тайваньских долларов (8 тысяч долларов США), а их имена и фотографии могут быть преданы гласности.

Владельцам автомобилей и мотоциклов также теперь запрещено водить животных на привязи, привязанной к транспортному средству. За это нарушение предусмотрен штраф до 15 тысяч новых тайваньских долларов (500 долларов США).