Сборная Казахстана по футзалу вышла в финальную стадию Евро-2018

Сборная Казахстана по футзалу одержала уверенную победу над сборной Чехии в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы-2018.





Матч завершился со счетом 3:0. Казахстанские футболисты открыли счет в матче уже на 3 минуте, благодаря результативному удару Дугласа. Позже Дуглас отличился и на 38-й минуте. Автором второго мяча стал Михаил Першин, который поразил ворота соперников на 19-й минуте матча.





Напомним, ранее сборная Казахстана одержала две разгромные победы над сборной Дании (5:0) и Македонии (3:0). Казахстанцы заняли первое место в своей группе и во второй раз в истории пробились в финальный турнир Чемпионата Европы.





Евро-2018 пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года в Словении. Всего в финальной стадии сыграют 12 сборных.