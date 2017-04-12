Под Алматы "Лада" протаранила стоявший на "аварийке" автомобиль

Это столкновение привело еще к одной аварии.

Во вторник, 11 апреля, на трассе республиканского значения «Алматы - Бишкек» произошло ДТП с участием трех автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло ближе к 10 часам вечера. На 43 километре трассы в западном направлении находится огромное количество ям, некоторые из них шириной практически в целую полосу. На одной из таких ям у автомобиля Honda CR-V вырвало шаровую, из-за чего выдернуло колесо. Водитель остановился в том же ряду, в котором и ехал – в левом. Он достал знак аварийной остановки, поставил сзади бочку и позвонил брату, чтобы попросить о помощи. Приехал на место брат автовладельца, они достали инструменты и решили чинить машину на месте, несмотря на практически полное отсутствие освещения.

В итоге в стоявший сломанный автомобиль врезалась «Лада» 9 модели. От мощного удара автомашину Honda откинуло в стоявший впереди автомобиль Nexia, на котором прибыл родственник владельца Honda. «Лада» влетела под внедорожник, а Nexia отбросило на несколько метров вперед.

О количестве пострадавших информации нет.



