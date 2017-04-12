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В ДТП в Алматы пострадали четверо, в том числе двое детей

12 апреля 2017, 01:46

Младшему ребенку исполнилось три месяца, старшему – три года.

Вечером во вторник, 11 апреля, в Алматы в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, из них двое – маленькие дети, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении проспекта Абая и улицы Тургут Озала. Автомобиль Chevrolet Cruize двигался по Абая в западном направлении. Доехав до Тургут Озала, он начал совершать левый поворот. В это время в восточном направлении ехал Mercedes.

Автомобили столкнулись. От удара Chevrolet откинуло обратно на его полосы, а Mercedes – на тротуар и в столб дорожного освещения.

В результате пострадала пассажирка Chevrolet и трое пассажиров Mercedes: женщина и двое детей. Старшему ребенку 3 года, младшему – 3 месяца. После осмотра врачей женщина из Chevrolet от госпитализации отказалась. В больницу доставили мать с детьми из немецкой иномарки.



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