Возле автобуса «Боруссии» произошел взрыв, ранен Бартра

Взрыв малой мощности произошел перед автобусом с футболистами "Боруссии" в Дортмунде, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

Инцидент произошел перед непосредственным отъездом игроков из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк", где в 21:45 мск должен начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". От детонации вылетели передние окна автобуса. По данным телеканала N-TV, перед автобусом сработали три взрывных устройства малой мощности.

Немецкая полиция подтвердила факт взрыва. "Пострадал один человек в автобусе", - сообщил представитель правоохранительных органов Дортмунда.

По данным Bild, пострадал защитник Марк Бартра, он доставлен в больницу.

Bild отметила, что в настоящее время обсуждается вариант отмены игры.

BREAKING: Reports in Germany claim there was an explosion involving BVB's team bus, @BILD say that Marc Bartra has been taken to hospital. pic.twitter.com/GDiyd7SQJb