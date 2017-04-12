Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО

В Белом доме также пообещали, что США продолжат работать "для дальнейшего укрепления и без того прочных отношений с Черногорией".

Президент США Дональд Трамп уведомил сенат о том, что ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО, говорится в сообщении Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп направил в верхнюю палату конгресса письмо, в котором отметил, что "включение Черногории в состав НАТО не увеличит долю США в общем бюджете НАТО" и не помешает Вашингтону "выполнять свои финансовые или военные обязательства за пределами альянса".

В Белом доме также пообещали, что США продолжат работать "для дальнейшего укрепления и без того прочных отношений с Черногорией".

Власти балканской страны планируют принимать решение о членстве в альянсе не на референдуме, а провести его через парламент. Депутаты от оппозиции — 39 парламентариев из 81 — бойкотируют заседания Скупщины. Они требуют проведения референдума по вопросу присоединения к военно-политическому блоку.

Участники НАТО в мае 2016 года заключили протокол о вступлении Черногории в альянс, предоставив ей статус наблюдателя на заседаниях. Для завершения процедуры документ должны одобрить все страны-участницы. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, это произойдет в июне нынешнего года, и тогда Черногория станет 29-м участником организации.

Фото © AFP 2017/ Mandel Ngan