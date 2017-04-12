Дождь и туман возможны в среду в Казахстане
12 апреля 2017, 06:00
В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
С прохождением атмосферных фронтов в республике ожидаются местами осадки (преимущественно дождь), в южной половине с грозами, усиление ветра, туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем 17°, преимущественно облачно .
В Астане днем 11°, преимущественно ясно .
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Reading.com.ua
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