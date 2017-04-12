Хочешь ездить, умей платить налоги

Одним из основных направлений в работе Департамента государственных доходов по Павлодарской области является обеспечение своевременного поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет государства. В результате деятельности в данном направлении обеспечивается пополнение бюджета, направленного на выполнение государственных социально-экономических программ, выплату пенсий, пособий и стипендий, в целом на развитие государства и общества.

Органами государственных доходов проведена определенная работа, направленная на выявление злостных неплательщиков и по применению мер принудительного взыскания в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Так, в целях обеспечения поступления начисленных налогов и платежей в бюджет, в рамках требовании Налогового кодекса, в отношении неплательщиков были приняты следующие меры принудительного взыскания задолженности по налогу на транспортные средства. Вынесены решение об ограничение в распоряжении имуществом по 104 физическим лицам (гражданам), имеющим задолженность по налогу на транспортные средства на сумму 19,6 млн тенге, были приостановлены расходные операции с расчетных, карточных и депозитных счетов 289 должников на сумму 36,1 млн тенге. Выставлены решения о взыскании налоговой задолженности с заработной платы с 319 физических лиц (граждан) на сумму 42,3 млн тенге.

Введены ограничения на выезд из Республики Казахстан 513 гражданам, имеющим налоговую задолженность на сумму 82,9 млн тенге. На штрафную стоянку водворены 8 автотранспортных средств, по которым имеется задолженность по транспортному налогу в сумме 1,3 млн тенге. Кроме того, лишены водительских прав 3 налогоплательщика с суммой задолженности в размере 3,5 млн тенге. В соответствии со статьей 669 Кодекса об административных правонарушениях административному аресту сроком на одни сутки подвергнут 2 автовладельца с суммой задолженности 1,6 млн тенге.

Таким образом, наличие налоговой задолженности может создать дополнительные проблемы для граждан-автовладельцев и гарантом защиты от таких нежелательных ситуации является своевременная уплата начисленных налогов.