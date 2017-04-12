Как отметил день рождения "казахстанский" миллиардер
12 апреля 2017, 06:14
Американский Forbes оценивает его состояние в $3,7 млрд.
В минувшую субботу в единственном в Ташкенте пятизвёздочном отеле Hyatt свой 64-й день рождения с помпой отпраздновал российский олигарх узбекского происхождения, часть жизни посвятившему развитию своего бизнеса в Казахстане, Фаттах (Патох) Шодиев. Об этом сообщает Uzmetronom со ссылкой на приватные источники.
Американский Forbes оценивает его состояние в $3,7 млрд.
По данным издания, среди VIP гостей были замечены давние друзья-соратники предпринимателя - Александр Машкевич и Тельман Исмаилов. Вопреки ожиданиям определенной части делового сообщества, на день рождения одного олигарха не прилетел другой олигарх и, кстати, сокурсник именинника по МГИМО - Алишер Усманов, отмечает издание.
По свидетельству очевидцев, столы в отеле ломились от заморских яств, слух и взор гостей ублажали «звезды» российской эстрады, а в очередь с поздравлениями олигарху выстроились десятки отставных и действующих узбекских чиновников.
В середине мая 2010 года в русскоязычном информационном пространстве широко освещали свадьбу в Монако Сабира Шодиева, сына Фаттоха Шодиева. По свидетельству российской прессы, тогда только декорирование зала цветами обошлось семье в 250 тысяч евро. На свадьбу обходными путями (например, через Болгарию), дабы не попасть в поле зрения узбекских спецслужб, тайком ездили родственники невесты по линии криминального авторитета Гафура Гуляма.
Фото: CA-NEWS
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