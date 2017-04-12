Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Немецкая полиция не подтвердила, что взрыв в Дортмунде был терактом

12 апреля 2017, 06:33

На месте взрыва было найдено письмо, следователи проводят его проверку.

Полиция Германии не подтверждает, что взрыв в Дортмунде был терактом, заявляет о высоком уровне безопасности на фоне произошедшего, передает РИА Новости.

"Риск террористической атаки не является чем-то новым сегодня. Мы готовились к этому долгое время. Я не хочу предполагать, что это была террористическая атака. Все это расследуется. Мы хотим действовать осторожно. Расследование проводится на очень профессиональном уровне", — приводит агентство слова главы полиции города Грегора Ланге.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на немецкую прокуратуру, что на месте взрыва было найдено письмо, следователи проводят его проверку.

Фото: AP Photo

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...