Немецкая полиция не подтвердила, что взрыв в Дортмунде был терактом

"Риск террористической атаки не является чем-то новым сегодня. Мы готовились к этому долгое время. Я не хочу предполагать, что это была террористическая атака. Все это расследуется. Мы хотим действовать осторожно. Расследование проводится на очень профессиональном уровне", — приводит агентство слова главы полиции города Грегора Ланге.





Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на немецкую прокуратуру, что на месте взрыва было найдено письмо, следователи проводят его проверку.