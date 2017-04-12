Немецкая полиция не подтвердила, что взрыв в Дортмунде был терактом
12 апреля 2017, 06:33
На месте взрыва было найдено письмо, следователи проводят его проверку.
Полиция Германии не подтверждает, что взрыв в Дортмунде был терактом, заявляет о высоком уровне безопасности на фоне произошедшего, передает РИА Новости.
"Риск террористической атаки не является чем-то новым сегодня. Мы готовились к этому долгое время. Я не хочу предполагать, что это была террористическая атака. Все это расследуется. Мы хотим действовать осторожно. Расследование проводится на очень профессиональном уровне", — приводит агентство слова главы полиции города Грегора Ланге.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на немецкую прокуратуру, что на месте взрыва было найдено письмо, следователи проводят его проверку.
Фото: AP Photo
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