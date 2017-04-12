"Ювентус" разгромил "Барселону" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
12 апреля 2017, 06:49
А матч дортмундской "Боруссии" и "Монако" был отменен из-за взрывов.
В ночь с 11 на 12 апреля состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Итальянский "Ювентус" на своем поле разгромил испанскую "Барселону" - 3:0. У победителей дубль оформил аргентинец Пауло Дибала, отличившийся на седьмой и 22-й минутах. Еще один гол "Ювентуса" на 55-й минуте забил защитник Джорджио Кьеллини.
Ответный матч между "Барселоной" и "Ювентус" пройдет на поле испанского клуба в ночь с 19 на 20 апреля и начнется в 00:45 по времени Астаны.
В это же время должна была состояться игра дортмундской "Боруссии" и французского "Монако", однако она была перенесена из-за взрывов.
В то время, когда "Боруссия" ехала на стадион, произошло три взрыва у автобуса - бомба была спрятан в кустах. Полиция Дортмунда пока не квалифицировала это происшествие как терракт. Повреждение руки от осколков стекла получил испанский защитник "Боруссии" Марк Бартра - он уже прооперирован, и его жизни ничего не угрожает.
Матч "Боруссии" и "Монако" перенесен на день. По казахстанскому времени эта игра пройдет 12 апреля и начнется в 22:45 по времени Астаны.
В ночь с 12 на 13 апреля пройдут еще две встречи четвертьфинала ЛЧ, которые начнутся в 00:45 по времени Астаны. Мадридский "Атлетико" на своем поле примет английский "Лестер", а немецкая "Бавария" сыграет с испанским "Реалом".
Фото: социальные сети
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