"Ювентус" разгромил "Барселону" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

В ночь с 11 на 12 апреля состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.





Итальянский "Ювентус" на своем поле разгромил испанскую "Барселону" - 3:0. У победителей дубль оформил аргентинец Пауло Дибала, отличившийся на седьмой и 22-й минутах. Еще один гол "Ювентуса" на 55-й минуте забил защитник Джорджио Кьеллини.





Ответный матч между "Барселоной" и "Ювентус" пройдет на поле испанского клуба в ночь с 19 на 20 апреля и начнется в 00:45 по времени Астаны.























