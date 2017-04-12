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Танирберген Бердонгар показал аэропорт и вокзалы Астаны глазами туристов ЭКСПО

12 апреля 2017, 07:03

Ролик он выложил на своем канале в YouTube.

Советник министра по инвестициям и развитию Танирберген Бердонгар сделал обзор по автовокзалу Астаны, сообщает Zakon.kz.

Ролик он выложил на своем канале в YouTube. Танирберген Бердонгар попытался показать, каким увидят транспортный узел туристы, приехавшие на ЭКСПО.

"Все такое не первой свежести. Автовокзал старой советской постройки. Здесь прослеживаются элементы совкового дизайна. Многое требует ремонта", - комментирует Бердонгар.

Также политик обратил внимание зрителей к облицовке здания.

"Вот, друзья, интересное ноу-хау. Плитка, которая отваливается, заклеена скотчем. Чувствуется зиму подобным образом провисела. Неплохо бы посадить на раствор. Я полагаю, что была суровая зима, раствор замерзал, поэтому так. Если вокзал зарабатывает деньги, должен быть какой-то бюджет, чтобы производить текущий ремонт". Я даже боюсь отклеить этот скотч, потому что здание может упасть", - пошутил автор видео обзора.

Помимо автовокзала Танирберген Бердонгар на своем канале опубликовал видео о столичном аэропорте и железнодорожном вокзале.




Фото: скриншот видео


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