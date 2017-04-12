Танирберген Бердонгар показал аэропорт и вокзалы Астаны глазами туристов ЭКСПО
12 апреля 2017, 07:03
Ролик он выложил на своем канале в YouTube.
Советник министра по инвестициям и развитию Танирберген Бердонгар сделал обзор по автовокзалу Астаны, сообщает Zakon.kz.
Ролик он выложил на своем канале в YouTube. Танирберген Бердонгар попытался показать, каким увидят транспортный узел туристы, приехавшие на ЭКСПО.
"Все такое не первой свежести. Автовокзал старой советской постройки. Здесь прослеживаются элементы совкового дизайна. Многое требует ремонта", - комментирует Бердонгар.
Также политик обратил внимание зрителей к облицовке здания.
"Вот, друзья, интересное ноу-хау. Плитка, которая отваливается, заклеена скотчем. Чувствуется зиму подобным образом провисела. Неплохо бы посадить на раствор. Я полагаю, что была суровая зима, раствор замерзал, поэтому так. Если вокзал зарабатывает деньги, должен быть какой-то бюджет, чтобы производить текущий ремонт". Я даже боюсь отклеить этот скотч, потому что здание может упасть", - пошутил автор видео обзора.
Помимо автовокзала Танирберген Бердонгар на своем канале опубликовал видео о столичном аэропорте и железнодорожном вокзале.
Фото: скриншот видео
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