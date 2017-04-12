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ДТП с перевертышем произошло в Алматы

12 апреля 2017, 07:19

В результате ДТП пострадал пассажир Nexia, его госпитализировали в ГКБ №7.

В Алматы на проспекте Райымбека произошло крупное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Daewoo Nexia двигалась по проспекту Райымбека в восточном направлении.

По словам водителя, он ехал в правом ряду, когда его подрезал автомобиль из среднего ряда. Мужчина, в попытке избежать столкновения, повернул в сторону. Но на мокром асфальте потерял управление и выехал на обочину.

Daewoo угодил в арык, где перевернулся и приземлился на крышу. Неравнодушные очевидцы помогли перевернуть автомобиль.

В результате ДТП пострадал пассажир Nexia, его госпитализировали в ГКБ №7.


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