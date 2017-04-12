ДТП с перевертышем произошло в Алматы

Daewoo Nexia двигалась по проспекту Райымбека в восточном направлении.

По словам водителя, он ехал в правом ряду, когда его подрезал автомобиль из среднего ряда. Мужчина, в попытке избежать столкновения, повернул в сторону. Но на мокром асфальте потерял управление и выехал на обочину.

Daewoo угодил в арык, где перевернулся и приземлился на крышу. Неравнодушные очевидцы помогли перевернуть автомобиль.

В результате ДТП пострадал пассажир Nexia, его госпитализировали в ГКБ №7.