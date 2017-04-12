ДТП с перевертышем произошло в Алматы
В результате ДТП пострадал пассажир Nexia, его госпитализировали в ГКБ №7.
Daewoo Nexia двигалась по проспекту Райымбека в восточном направлении.
По словам водителя, он ехал в правом ряду, когда его подрезал автомобиль из среднего ряда. Мужчина, в попытке избежать столкновения, повернул в сторону. Но на мокром асфальте потерял управление и выехал на обочину.
Daewoo угодил в арык, где перевернулся и приземлился на крышу. Неравнодушные очевидцы помогли перевернуть автомобиль.
В результате ДТП пострадал пассажир Nexia, его госпитализировали в ГКБ №7.
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