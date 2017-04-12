В Чечне создан концлагерь для геев
12 апреля 2017, 07:47
Концлагерь, обустроенный на территории бывшей военной части в городе Аргун, может являться далеко не единственным объектом такого рода.
На территории Чечни начал действовать концентрационный лагерь, в котором пытают и убивают представителей мужского пола, уличенных в том, что они являются гомосексуалистами, сообщает Isra.com со ссылкой на ресурс "Новая газета".
Ссылаясь на заявление активистки ЛГБТ-движения Светланы Захаровой (Svetlana Zakharova), то же издание пишет, что концлагерь, обустроенный на территории бывшей военной части в городе Аргун, может являться далеко не единственным объектом такого рода.
Среди прочего, активистка заявила, что властями Чечни в отношении гомосексуалистов применяются пытки с использованием электрического тока, но некоторых геев отпускают при условии, что они незамедлительно покинут страну и не будут предпринимать попыток к возвращению.
Представительство "Amnesty International" в РФ призвало официальную Москву провести расследование по делу о возможном существовании в Чечне упомянутых концентрационных лагерей.
Фото: 123ru.net
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853256-756af8f7c4c9e9f919998f3159f99d49
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...