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В Чечне создан концлагерь для геев

12 апреля 2017, 07:47

Концлагерь, обустроенный на территории бывшей военной части в городе Аргун, может являться далеко не единственным объектом такого рода.

На территории Чечни начал действовать концентрационный лагерь, в котором пытают и убивают представителей мужского пола, уличенных в том, что они являются гомосексуалистами, сообщает Isra.com со ссылкой на ресурс "Новая газета".

Ссылаясь на заявление активистки ЛГБТ-движения Светланы Захаровой (Svetlana Zakharova), то же издание пишет, что концлагерь, обустроенный на территории бывшей военной части в городе Аргун, может являться далеко не единственным объектом такого рода.

Среди прочего, активистка заявила, что властями Чечни в отношении гомосексуалистов применяются пытки с использованием электрического тока, но некоторых геев отпускают при условии, что они незамедлительно покинут страну и не будут предпринимать попыток к возвращению.

Представительство "Amnesty International" в РФ призвало официальную Москву провести расследование по делу о возможном существовании в Чечне упомянутых концентрационных лагерей.


Фото: 123ru.net

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