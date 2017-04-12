В Чечне создан концлагерь для геев

Ссылаясь на заявление активистки ЛГБТ-движения Светланы Захаровой (Svetlana Zakharova), то же издание пишет, что концлагерь, обустроенный на территории бывшей военной части в городе Аргун, может являться далеко не единственным объектом такого рода.





Среди прочего, активистка заявила, что властями Чечни в отношении гомосексуалистов применяются пытки с использованием электрического тока, но некоторых геев отпускают при условии, что они незамедлительно покинут страну и не будут предпринимать попыток к возвращению.





Представительство "Amnesty International" в РФ призвало официальную Москву провести расследование по делу о возможном существовании в Чечне упомянутых концентрационных лагерей.