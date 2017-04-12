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В Венесуэле продолжаются столкновения сторонников и противников президента

12 апреля 2017, 08:02

О пострадавших информации нет.

В Венесуэле продолжаются протесты и столкновения сторонников и противников президента Николаса Мадуро, сообщает РИА Новости.

Портал Nacional сообщает, что во вторник в городе Баркисимето штата Лара манифестация оппозиции была обстреляна вооруженными сторонниками властей, так называемыми "колективос". О пострадавших информации нет.

В то же время в городе Рубио штата Тачира оппозиционная манифестация была разогнана национальной гвардией Венесуэлы, есть данные о нескольких раненых.

Фото: REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins

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