В Венесуэле продолжаются столкновения сторонников и противников президента
12 апреля 2017, 08:02
О пострадавших информации нет.
В Венесуэле продолжаются протесты и столкновения сторонников и противников президента Николаса Мадуро, сообщает РИА Новости.
Портал Nacional сообщает, что во вторник в городе Баркисимето штата Лара манифестация оппозиции была обстреляна вооруженными сторонниками властей, так называемыми "колективос". О пострадавших информации нет.
В то же время в городе Рубио штата Тачира оппозиционная манифестация была разогнана национальной гвардией Венесуэлы, есть данные о нескольких раненых.
Фото: REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins
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