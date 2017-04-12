В Венесуэле продолжаются столкновения сторонников и противников президента

Портал Nacional сообщает, что во вторник в городе Баркисимето штата Лара манифестация оппозиции была обстреляна вооруженными сторонниками властей, так называемыми "колективос". О пострадавших информации нет.





В то же время в городе Рубио штата Тачира оппозиционная манифестация была разогнана национальной гвардией Венесуэлы, есть данные о нескольких раненых.