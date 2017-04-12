Полиция СКО раскрыла грабеж за 20 минут

Всего за первый квартал текущего года с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ УВД г. Петропавловска выявлено 36 уголовных преступлений, среди них – три грабежа и 14 краж.

Полицейские СКО раскрыли грабёж за 20 минут при помощи камер видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





Полицейские отмечают значительную роль технических средств в борьбе с уличной преступностью. Недавно система видеонаблюдения в очередной раз показала свою эффективность.





"В 21:35 в полицию обратился житель города Петропавловска, ставший жертвой грабежа. В районе средней школы № 9 неизвестный преступник отнял у него сотовые телефоны «Самсунг» и «Нокиа», а также 7000 тенге. Потерпевший сообщил приметы грабителя и направление, в котором тот скрылся. Сотрудники ЦОУ приступили к отработке района преступления, высматривая подозреваемого среди прохожих. Вскоре лицо, схожее по приметам, было замечено, о чём немедленно были извещены автопатрули. С момента совершения преступления до задержания прошло не более 20 минут. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа произвела досмотр, в ходе которого у подозреваемого были обнаружены похищенные ценности. Ведётся досудебное расследование по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса РК, согласно которой грабёж наказывается ограничением свободы на срок от трёх до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.





Всего за первый квартал текущего года с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ УВД г. Петропавловска выявлено 36 уголовных преступлений, среди них – три грабежа и 14 краж. Также выявлено свыше 3000 административных правонарушений. Основная часть их – более 2000 – приходится на долю нарушений правил дорожного движения.



