Альварес официально объявил о переходе в дивизион Головкина

Мексиканец уже владел поясом WBC в среднем весе, но отдал его GGG без боя в 2016 году.

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем вес мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) официально объявил о переходе в средний дивизион, где выступает казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF, сообщает корреспондент Vesti.kz.





Об этом "Канело" заявил на пресс-конференции, посвященное его предстоящему поединку с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 KO. Их бой состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в рамках промежуточном веса 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).





"Слушайте, я не действующий чемпион мира в среднем весе. Я был им в прошлом, но не сейчас. Я не смотрю в прошлое и на данный момент на 100 процентов сосредоточен на бое с Чавесом, но после него я останусь в среднем весе, 160 фунтах", - заявил Альварес.





Напомним, мексиканец в ноябре 2015 года победил пуэрториканца Мигеля Котто и стал новым чемпионом мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Хотя сам бой прошел в промежуточном весе 155 фунтов. Через год WBC сделал Головкина обязательным претендентом на свой титул и обязал "Канело" встретиться с ним.





В мае 2016 года года после победы над Амиром Ханом "Канело" публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина "устроить бой", а на послематчевой пресс-конференции заявил, что у него "не тонка кишка" выйти против казахстанца, и он сделает это осенью. Однако спустя несколько дней мексиканец оставил титул WBC, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний вес.



