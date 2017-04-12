В Акмолинской области привлекли к ответственности 6 граждан Таджикистана

Как установили полицейские, иностранные граждане имеют разрешение на осуществление трудовой деятельности в РК у физических лиц, однако, они работали в ТОО, где данное разрешение недействительно.

6 граждан Таджикистана привлекли акмолинские полицейские к административной ответственности за один день. Стражи порядка провели ряд рейдовых мероприятий по объектам областного центра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмлинской области.





10 апреля сотрудниками специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией УМП ДВД в целях соблюдения норм миграционного законодательства РК было проведена проверка одного из промышленных предприятий областного центра. В ходе проверки были выявлены 6 иностранцев, все они граждане Республики Таджикистан.





Как установили полицейские, иностранные граждане имеют разрешение на осуществление трудовой деятельности в РК у физических лиц, однако, они работали в ТОО, где данное разрешение недействительно.





За нарушение законодательства в отношении 4-х граждан Таджикистана составлены административные протокола по ст. 517 ч.5 КРКоАП. Согласно санкции данной статьи за нарушение иностранцам грозит штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.





Еще двое граждан Таджикистана привлечены к административной ответственности по ст. 517 ч.2 КРКоАП за нарушения, выразившееся в пребывании в Республике Казахстан без регистрации в органах внутренних дел свыше сроков, что влечет штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до десяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.





Фото: Столица С



