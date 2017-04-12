Аким СКО призвал аграриев Мамлютского района активно участвовать в госпрограммах

Глава региона призвал сельхозтоваропроизводителей - не оставаться в стороне и оказывать содействие населению в паводковый период

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов побывал с рабочей поездкой в Мамлютском районе. Первым объектом посещения стало предприятие по производству строительных материалов, оконных системных блоков, мебели, а также осуществляющее транспортные перевозки, передает zakon.kz





«Если оборудование современное, последнее, то его надо загрузить. Мы подумаем вместе, как это сделать с привлечением хороших дизайнеров, новых технологий. Мы знаем, что в целом у нас мебельных фабрик в Казахстане не так много. Это - алматинская, уральская, которые выпускают новую, современную мебель. Значит надо уходить в этот сектор. Что касается логистического центра, в этом году дорога будет ремонтироваться на Курган. За 2 года мы ее полностью отремонтируем», - сказал Кумар Аксакалов.









Далее глава региона ознакомился с предприятием ТОО «Мамлютский мукомольный комбинат», которое занимается производством и реализацией мукомольной продукции. Более подробно об организации рассказал генеральный директор Анатолий Шрамко.





«Оборудование нам позволяет очистить зерно любого качества, которое поступает на элеватор. Для выпуска качественного продукта нужно: во-первых - оборудование, второй момент это - сырье, и надо иметь высококвалифицированные кадры. Все это у нас есть. Мы готовы выпускать продукцию самого высокого качества», - подчеркнул Анатолий Шрамко.









В ходе беседы аким области Кумар Аксакалов отметил, что экспорт для нашего региона очень важен. При этом, Кумар Иргибаевич подчеркнул, что область перерабатывает и экспортирует недостаточное количество продукции.





О социально-экономическом развитии Мамлютского района рассказал аким Ерболат Бекшенов.









«По «Дорожной карте бизнеса-2020» в прошлом году было 8 проектов. Это 267 млн. тенге - оказанная поддержка. За 1 квартал подано 3 заявки. Работа дальше продолжается. Заработная плата в 2015 году составила 68 000 тенге, по итогам 2016 года - 80 500 тенге. Динамика на 104,8 процента. В целом по сельскому хозяйству было 79 700, стало 83 500 тенге. По весенне-полевым работам – общая площадь 196 тыс/га, пары 21 тысяча, общая посевная 175 тыс. га. Также уменьшили зерновые - было 117 тыс., сейчас 105 тыс, увеличили масличные на 14 тыс., кормовые 21 тыс.га», - рассказал Ерболат Бекшенов.









Здесь же состоялась встреча с аграриями. Кумар Аксакалов обсудил с сельхозтоваропроизводителями актуальные вопросы – обеспеченность техникой, выращивание органического хлеба и соблюдение технологий.

«Сегодня по объемам произведенной сельхозпродукции Мамлютский район числится в аутсайдерах. Привлеченных инвестиций также мало в этом районе. Не реализован ни один проект в рамках программы индустриально-инновационного развития. Почему? Все районы должны в этом участвовать. Мы говорим о создании молочно-товарных ферм, сельхозкооперативов. Это механизмы, которые позволяют многим людям, находящимся без работы, обрести работу, платить налоги. А все это возможно только вместе с вами. Государство одно в этом участвовать не может. Поэтому мы вас просим вести бизнес социально ориентировано», - сказал глава региона.









Говоря о необходимости развития животноводческой сферы, Кумар Аксакалов, отметил, что все возможности для этого имеются в полном объеме. В том, числе эффективные инструменты государственной поддержки. В свою очередь, открытие новых хозяйств позволит в значительной мере снизить количество самозанятого и безработного населения в регионе. Другими словами - скажется на благосостоянии североказахстанцев.

Также аким области отметил, что в этом году впервые будет субсидироваться приобретение семян элиты.









«Все делается для того, чтобы мы получали хлеб высокого качества», - резюмировал Кумар Аксакалов.





В завершение встречи глава региона призвал сельхозтоваропроизводителей - не оставаться в стороне и оказывать содействие населению в паводковый период.



